H&R Block erzielt weniger Umsatz und gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Dienstleister H&R Block Inc. (ISIN: US0936711052, NYSE: HRB) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 26 US-Cents ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Juli 2020 (Record day: 26. Juni 2020). Seit dem Börsengang im Jahr 1962 zahlt H&R Block eine Dividende an die Investoren aus.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber des Konzerns derzeit 1,04 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 18,03 US-Dollar (Stand: 16. Juni 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 5,77 Prozent.

Im Fiskaljahr 2020 (30. April 2020) betrugen die Umsätze 2,64 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,1 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 6 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 445 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. H&R Block ist ein Software- und Serviceunternehmen für Steuern und Finanzen. Seit 1955 wurden nach Unternehmensangaben über 680 Mio. Steuerunterlagen bearbeitet.

Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Kursminus in Höhe von 23,21 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Juni 2020).

