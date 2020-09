Habeck: Beim Wald muss Schutz vor Nutzen gestellt werden

BERLIN/WERSHOFEN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Robert Habeck fordert, im Umgang mit deutschen Wäldern dem Naturschutz Vorrang vor dem wirtschaftlichen Nutzen einzuräumen. "Wir erleben ein neues Waldsterben in Deutschland. Unsere Wälder sind auf die Klimaveränderung nicht vorbereitet", sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur anlässlich eines für Mittwoch geplanten Spaziergangs mit dem Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben in Wershofen in der Eifel. "Wir brauchen ein Programm zur Waldrettung, das den Schutz vor das Nutzen der Wälder stellt."

Extreme Trockenheit, ausgelaugte Böden und immer mehr Schädlinge stellten eine riesige Gefahr für den Wald dar, sagte Habeck. "Der Schutz unserer Wälder ist überlebenswichtig: Für uns Menschen, für die Tiere, für das Klima." Er müsse oberste Priorität haben.

Der Parteichef bekräftigte die Forderung der Grünen aus dem vergangenen Jahr, einen "Waldzukunftsfonds" mit einer Milliarde Euro auszustatten, um den sogenannten Umbau von Kiefern- oder Fichten-Monokulturen zu widerstandsfähigeren Mischwäldern voranzutreiben. Finanzielle Hilfen müssten an ökologische Kriterien gekoppelt werden, sagte Habeck./ted/DP/zb