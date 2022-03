Habeck - Energie-Boykott Russlands hätte massive Nebenwirkungen

Berlin (Reuters) - Ein sofortiger Stopp aller Energielieferungen aus Russland ist laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nicht ohne massive Nebenwirkungen möglich.

Solche Sanktionen müssten durchgehalten werden können, um Russlands Präsidenten Wladimir Putin nicht einen Triumph zu gönnen, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag in der ARD. "Das ist bitter." Deutschland könne in der Energiepolitik nur schrittweise unabhängiger von Russland werden.

Sollte der Schalter sofort umgelegt werden, würde es zu Lieferunterbrechungen, Armut und Massenarbeitslosigkeit kommen. Deswegen hätte ein sofortiger Ausstieg Folgen: "Es würde deutlich teurer werden." Vor allem beim Heizen würden viele Verbraucher extrem hohe Rechnungen bekommen.

Vize-Kanzler Habeck plädierte für weitere Entlastungen der Bürger. Ein entsprechendes Paket müsse immer alle Energieformen in den Blick nehmen, mit Effizienzmaßnahmen kombiniert werden und einen Anreiz setzen, weniger Energie zu verbrauchen. Laut "Bild" plant Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) jetzt doch konkrete Hilfen für Auto- und Lkw-Fahrer. Sie sollen einen Rabatt auf den Benzinpreis bekommen, um die Ausgaben je Liter Kraftstoff auf unter zwei Euro drücken. Die genaue Höhe des Rabatts sei noch offen, so die Zeitung. Er könne bei 20 Cent je Liter liegen, möglicherweise aber auch darüber. Habeck sagte dazu, seine Kriterien seien bei dem Lindner-Vorschlag noch nicht abgebildet. Das könne man noch besser machen.