Habeck - Etwa fünf Mrd Euro zusätzlich für Energiesparhäuser

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will die abrupt gestoppte Förderung für energiesparende Gebäude wiederaufnehmen und stellt dafür etwa fünf Milliarden Euro mehr als geplant zur Verfügung.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kündigte am Dienstag an, dass vor dem Förderstopp am 24. Januar eingegangenen Anträge noch bewilligt würden, soweit sie förderfähig seien. Der Grünen-Politiker räumte ein, dass der Förderstopp "Unmut und Enttäuschung und Zorn ausgelöst" habe. "Und das tut mir wirklich weh für viele Menschen." Die Entscheidung sei aber zwingend und notwendig gewesen, weil das Geld für die Fortsetzung des Programms in der Höhe nicht mehr da gewesen sei. Die nun veranschlagten etwa fünf Milliarden Euro zusätzlich kämen aus dem Klima- und Transformationsfonds.