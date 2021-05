Habeck fordert von Regierung konkretere Vorschläge für Klimaschutz

Berlin (Reuters) - Grünen-Co-Chef Robert Habeck fordert von der Bundesregierung Vorschläge für eine konkrete Umsetzung des geplanten Klimaschutzgesetzes.

Es gebe eine echte Chance, gemeinsam große Schritte zu gehen, sagte Habeck am Montag in Berlin. "Das allerdings leistet der bisherige Entwurf noch nicht. Wir sind nicht zufrieden." Es reiche nicht aus, allein die Ziele für den Klimaschutz zu verschärfen. Nötig sei ein großes Paket zusammen mit konkreten Maßnahmen für die Umsetzung - etwa einen beschleunigten Kohleausstieg, in etwa doppeltes Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, die Streichung umweltschädlicher Subventionen sowie eine Anhebung des CO2-Preises.

Der Entwurf für das überarbeitete Klimaschutzgesetz soll am Mittwoch ins Kabinett und danach in die parlamentarischen Beratungen kommen. Bis 2030 sollen nun 65 statt bislang 55 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden im Vergleich mit dem Jahr 1990. Klimaneutralität - also der nahezu völlige Verzicht auf CO2-Ausstoß - soll bis 2045 gelingen, fünf Jahre früher als bisher. Es wird erwartet, dass vor allem der Energiesektor einen besonders großen Beitrag zu den verschärften Klimazielen liefern soll.