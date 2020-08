Habeck - Grüne wollen bei Bundestagswahl auf Platz eins

Berlin (Reuters) - Die Grünen wollen bei der Bundestagwahl stärkste Kraft werden.

"Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass die Union in Deutschland ein Abo auf den ersten Platz hat", sagte Grünen-Chef Robert Habeck am Sonntag in der ARD. "Wer Zweiter ist, muss die Eins herausfordern", betonte er mit Blick auf Umfragen, in denen die Grünen hinter der Union zweitstärkste Kraft sind. Daher werde man um Platz eins kämpfen. "Wir wollen aus unserer Stärke heraus stärker werden." Ein Prozentziel gab er nicht aus. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans nannte dagegen im ZDF für seine Partei ein Potenzial von 30 Prozent und etwas mehr. Das Ziel, diese Menschen für die SPD zu begeistern, bleibe. "Ich glaube nach wie vor daran, dass uns das gelingen kann."

In Umfragen lagen die Grünen zuletzt bei um die 20 Prozent und damit meist knapp vor der SPD, die unter dieser Marke blieb. CDU/CSU kamen laut RTL/ntv-Trendbarometer zuletzt auf 36 Prozent.

Habeck sagte, obwohl die SPD mit Olaf Scholz ihren Kanzlerkandidaten bereits benannt habe, wollten die Grünen nun nicht nachziehen. Dafür gebe es keine Notwendigkeit, da bei den Grünen Personen und Programm eine Einheit bildeten. Man werde selbst entscheiden, wann der Wahlkampf für die Grünen beginne. Habeck erklärte sich grundsätzlich bereit, einen Koalitionsvertrag notfalls auch ohne das von den Grünen geforderte Tempolimit auf Autobahnen zu unterschreiben. Es sei nicht die alles entscheidende Frage, obwohl Deutschland das einzige Land in Europa ohne Limit sei und dies einfach und ohne großen Aufwand einzuführen sei.