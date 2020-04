Habeck: Gut, dass Klimademos das Thema wieder auf die Agenda hieven

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Robert Habeck hat begrüßt, dass die Aktivisten von Fridays for Future auch in der Corona-Krise die Aufmerksamkeit auf den Klimawandel lenken wollen. "Es ist gut, dass Fridays for Future und die Umweltbewegung das Thema zurück auf die Agenda hieven", sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur vor den für diesem Freitag geplanten Demonstrationen in vielen Ländern - die aber wegen der Pandemie überwiegend im Internet stattfinden sollen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe sich in der Corona-Krise an den Empfehlungen der Wissenschaft orientiert. "Wir erwarten auch beim Klimaschutz, dass sie dem Kompass der Wissenschaft folgt", sagte er.

Es brauche jetzt "ein klares Versprechen der Bundeskanzlerin für mehr Klimaschutz", forderte Habeck, "sowohl national als auch international". Am Dienstag will Merkel beim Petersberger Klimadialog sprechen, einem jährlichen Ministertreffen zum Klimaschutz in Berlin, das diesmal aber als Videokonferenz stattfindet. Konkreter forderte Habeck, das Gesetz zum Kohleausstieg noch vor der Sommerpause zu verabschieden, die erneuerbaren Energien schneller auszubauen, eine "Agrarwende" und ein "angeschärftes" europäisches Klimaziel. Merkel habe als Gastgeberin des Klimadialogs eine besondere Verantwortung./ted/DP/zb