Habeck - Öl-Embargo der EU noch offen

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht noch keine Festlegung innerhalb der EU auf ein Öl-Boykott gegen Russland.

"Ob ein Öl-Embargo insgesamt jetzt ansteht, das weiß ich nicht", sagte er am Montag in Berlin. Er höre da in der EU Unterschiedliches. Deutschland selbst halte es zwar für handhabbar, andere Länder seien aber noch nicht so weit. Man wolle keine ökonomischen Katastrophen auslösen. Ein sofortiger Einfuhrstopp würde aber auch für Deutschland Folgen haben. Das würde Preissprünge oder auch Engpässe bei der Versorgung auslösen. "Dort wird es rumpelig werden, wenn es jetzt stattfinden würde."

Die EU-Energieminister wollen sich am Nachmittag treffen und in Brüssel über einen Einfuhrstopp beraten. Deutschland hatte seinen Widerstand dagegen aufgegeben, nachdem der Anteil russischen Öls laut Habeck auf fast zwölf Prozent sank. Ein Großteil entfällt dabei auf die Raffinerie Schwedt, die vom russischen Rosneft-Konzern kontrolliert und über eine Pipeline versorgt wird. Hier suche man noch nach einer Lösung, sagte Habeck ohne Details zu nennen.

Er verwies zudem auf das Problem, dass ein Embargo Preissprünge auslösen und so dazu führen könne, dass Russland trotz weniger Öl-Lieferungen mehr verdiene. "Dann haben wir mit Zitronen gehandelt." Es gebe aber auch andere Möglichkeiten Russland beim Öl zu treffen, sagte er ohne dies näher auszuführen.