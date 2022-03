Habeck - US-Ölimportstopp mit Europäern abgestimmt

Berlin (Reuters) - Der von der US-Regierung geplante Stopp der Ölimporte aus Russland ist nach Angaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck mit den Europäern abgestimmt.

Deutschland werde aber nicht folgen und es gebe auch keine entsprechenden Forderungen aus den USA, sagte Habeck am Dienstag nach einer Sonderschalte der Energieminister von Bund und Ländern. Für die USA als Ölproduzent sei die Lage eine andere als für Europa. Die Sanktionen gegen Russland sollten möglichst effektiv sein, dazu gehöre aber auch, dass man sie drei Jahre durchhalten könne, betonte der Grünen-Politiker. Deutschland habe sich aber über viele Jahre in eine Energieabhängigkeit von Russland hineinmanövriert, aus der man so schnell wie möglich wieder herauskommen müsse. Habeck forderte die OPEC-Staaten auf, ihre Öl-Produktionsmengen zu erhöhen. Die könne den Weltmarkt entlasten und einen starken Anstieg der Preise verhindern.