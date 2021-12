HAI ROBOTICS erreicht Meilenstein mit HAIPORT-Lösung für hocheffiziente Bestellungsabwicklung

Die CE- und ETL-zertifizierte HAIPORT-basierte Arbeitstation ist für vielfältige Lagerszenarien geeignet, die höchste Anforderungen an die Effizienz der Auftragsabwicklung stellen

HAI ROBOTICS, ein weltweit führender Anbieter von autonomen Case-Handling-Robotik-Systemen (ACR) für die Lagerabwicklung, hat mit seiner Lösung – einer HAIPORT-basierten Arbeitstation – einen wichtigen Meilenstein passiert. Seit der Markteinführung vor einem Jahr haben weltweit über 100 Anlagen den Betrieb aufgenommen. Die Lösung hat die Effizienz der Bestellabwicklung für seine Kunden, die dringend eine höhere Durchsatzkapazität ihrer Lagereinrichtungen benötigten, signifikant verbessert.

HAIPORT ist eine automatische Be- und Entladeanlage, die mit den autonomen Case-Handling-Robotern und Förderband-Arbeitstationen von HAI ROBOTICS koppelbar ist.

An einer HAIPORT-Arbeitsstation werden mehrere Ladungen von Behältern oder Kartons von den HAIPICK-Robotern am HAIPORT-Belader entladen, dann zur Sortierung nach Systemaufträgen auf die Förderbänder geleitet und zum HAIPORT-Entlader gebracht, wo sie von Robotern für die nächste Runde der Auftragsverarbeitung abgeholt werden.

Die Interaktion von HAIPICK-Robotern, HAIPORT und Förderband ermöglicht ein umfassendes Case-Handling von der Annahme bis zum Versand. Die Vorteile dieser Lösung liegen auf der Hand: Sie optimiert die Durchsatzleistung eines Lagers.

Dank des gleichzeitigen Be- und Entladens der Kisten auf beiden Seiten des HAIPORT kann eine einzige Arbeitsstation bis zu 900 Kisten pro Stunde verarbeiten – das übertrifft jede manuelle Bedienung bei weitem. Die Geschwindigkeit ist 16 Mal höher als beim Transport vom Roboter zum Förderband.

In 3 Sekunden werden 4 bis 8 Kisten geladen und in 5 Sekunden entladen – das garantiert eine hohe Kistenverarbeitungskapazität. Die Effizienz eines einzelnen Roboters kann gegenüber der manuellen Be- und Entladung um 30 Prozent erhöht werden.

Die HAIPORT-Arbeitsstation wurde mit dem Ziel entwickelt, eine direkte Interaktion zwischen dem HAIPICK-Roboter und dem Förderband zu ermöglichen. Sie bietet höhere Be- und Entladegeschwindigkeiten bei minimalem Eingriff durch den Menschen und steigert die Effizienz der manuellen Entnahme um das bis zu Dreifache. Die Arbeitsstation entlastet das Lagerpersonal von mühsamer manueller Arbeit, das die gewonnene Zeit wichtigeren Aufgaben widmen kann.

Ausgerüstet mit der Softwareplattform von HAI ROBOTICS und der Multisensor-Technologie zur Überwachung der Bewegungen von Robotern kann die Arbeitsstation zuverlässig erkennen, ob eine bestimmte Kiste mit Waren an eine Arbeitsstation geliefert werden soll oder nicht. Der modulare Aufbau gewährleistet außerdem Skalierbarkeit und Flexibilität bei der Lagerautomatisierung. Die Anlage kann entsprechend den Kundenanforderungen angepasst und für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Durch die Bereitstellung einer HAIPORT-Arbeitsstation benötigt ein Lager daher 30 Prozent weniger Roboter.

Die HAIPORT-Arbeitsstation ist CE- und ETL-zertifiziert und entspricht den Sicherheitsstandards für den europäischen und US-amerikanischen Markt. Die Zertifizierungen unterstreichen zudem die strenge Qualitätsüberwachung, die HAI ROBOTICS für seine Produkte entlang der eigenen Lieferkette, der Produktentwicklung und der Fertigung implementiert hat.

Jeff Zheng, FuE-Leiter bei HAI ROBOTICS, kommentiert: „Die HAIPORT-Arbeitsstation stellt eine innovative Lösung für die Lagerautomatisierung bereit und ermöglicht eine völlig neue Art der Mensch-Maschine-Interaktion. Sie ermöglicht nicht nur die Steigerung der Betriebseffizienz, sondern trägt auch zur Kostensenkung und einem besseren ROI bei. Wir haben uns dem Ziel verschrieben, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten und dafür zu sorgen, dass sich ihre Investitionen rechnen.“

Dank ihrer Flexibilität eignet sich die HAIPORT-basierte Arbeitsstation für Lagerszenarien mit hohen Kapazitätsanforderungen, bei denen mittelgroße und kleine Kisten verwendet werden – wie etwa in den Bereichen Rohstoffe, Kleinelektronik, Bekleidung, Medizin, Einzelhandel und 3PL, die ein breites Spektrum von Artikeln lagern und besonders in Spitzenzeiten auf eine hocheffiziente Auftragsabwicklung angewiesen sind.

Über HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, ein Pionierunternehmen bei autonomen Case-Handling-Roboter (ACR), hat sich zum Ziel gesetzt, effiziente, intelligente, flexible und maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerautomatisierung durch Robotertechnologie und KI-Algorithmen anzubieten. Es strebt an, für jede Fabrik und jedes Logistiklager einen echten Mehrwert zu schaffen.

Das im Jahr 2015 unabhängig entwickelte HAIPICK ACR-System ist das weltweit erste seiner Art.

HAI ROBOTICS wurde 2016 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Es hat fünf Tochtergesellschaften in Hongkong SAR, Japan, Singapur, den USA und den Niederlanden aufgebaut, die Kunden aus mehr als 30 Ländern und Regionen bedienen. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.200 Mitarbeiter, von denen mehr als 50 Prozent Ingenieure sind. Das Unternehmen besitzt mehr als 600 globale Patente für bedeutendes geistiges Eigentum in den Bereichen Positionierung, Robotersteuerung und Lagerverwaltung. In den letzten C- und D-Finanzierungsrunden im Jahr 2021 nahm das Unternehmen insgesamt über 200 Millionen US-Dollar auf.

