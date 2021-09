Halbleiter-Engpässe: Ford stoppt erneut die Fiesta-Produktion

KÖLN (dpa-AFX) - Halbleiter-Engpässe machen auch dem Autobauer Ford weiter zu schaffen. Man setze die Produktion in Köln ab Donnerstag vorerst für gut zwei Wochen aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bei der Fiesta-Montage fehlen demnach Türmodule. Die wiederum sind nicht gekommen, weil deren Hersteller keine Halbleiter aus Malaysia bekommt. Deswegen hatten die Ford-Bänder schon in der vergangenen Woche stillgestanden, die Wiederaufnahme der Arbeit in dieser Woche für zwei Tage war ein kurzes Intermezzo.

In der Kölner Fiesta-Produktion arbeiten rund 5000 Menschen, insgesamt sind in der Domstadt rund 15 000 Beschäftigte für Ford tätig. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Halbleiter-Lieferprobleme sind ein Problem für die ganze Autobranche, auch bei anderen Herstellern ruhte oder ruht deswegen zwischenzeitlich die Arbeit./wdw/DP/stw