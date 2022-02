Halbleitermangel – trotzdem auf ASML, Infineon und Co setzen?

Wer von der wachsenden Halbleiterindustrie profitieren möchte, kann am Kapitalmarkt auf die Big Player aus der Branche setzen. Dazu zählen ASML, Infineon und STMicroelectronics. David Hartmann von Vontobel präsentiert in der Anlageidee die Möglichkeit, mit einer Multi-Aktienanleihe in die Unternehmen zu investieren. Wie das funktioniert, welche Vorteile es hat, aber auch welche Risiken und was es zu beachten gilt, verrät er im Interview.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008