Halliburton kürzt die Dividende kräftig

Der amerikanische Öl-Dienstleister Halliburton Co. (ISIN: US4062161017, NYSE: HAL) wird am 24. Juni 2020 eine Dividende von 4,5 Cents je Aktie für das zweite Quartal an seine Investoren ausbezahlen (Record date: 3. Juni 2020), wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Gegenüber dem Vorquartal (0,18 US-Dollar) ist dies eine Kürzung um 75 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,18 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 11,77 US-Dollar (Stand: 20. Mai 2020) bei 1,53 Prozent.

Halliburton ist 1919 gegründet worden und ist heute ein Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsservice, Planungs- und Entwicklungsservice sowie ein Zulieferer verschiedener Produkte an Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie. Darüber hinaus ist der Konzern Zulieferer für das amerikanische Militär. Es werden rund 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 5,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,74 Mrd. US-Dollar), wie am 20. April berichtet wurde. Dabei stand ein Verlust von 1,02 Mrd. US-Dollar nach einem Ertrag von 152 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor in den Büchern.

Die Aktie weist auf der derzeitigen Kursbasis seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street ein Kursminus von 51,39 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 10,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Mai 2020).

Redaktion MyDividends.de