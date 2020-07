Halma steigert die Dividende das 41. Jahr in Folge

Der britische Konzern Halma plc (ISIN: GB0004052071) wird seinen Aktionären eine Schlussdividende in Höhe von 9,96 Pence (ca. 11,08 Eurocent) je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Halma zahlt die Jahresdividende in zwei Tranchen aus. Eine Zwischendividende (6,54 Pence) wurde bereits ausgeschüttet.

Insgesamt werden damit für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 16,50 Pence (ca. 0,18 Euro) ausgeschüttet, eine Anhebung um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (15,71 Pence). Beim derzeitigen Börsenkurs von 2.156 Pence (ca. 24 Euro) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,77 Prozent.

Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 1. Oktober 2020. Insgesamt ist dies nach Firmenangaben das 41. Jahr in Folge, dass Halma die Dividende um mindestens 5 Prozent jährlich angehoben hat. Halma steigerte den Umsatz im letzten Jahr um 11 Prozent auf 1,13 Mrd. Pfund (ca. 1,26 Mrd. Euro), wie ebenfalls am Dienstag mitgeteilt wurde. Der Vorsteuergewinn kletterte um 8 Prozent auf 224,1 Mio. Pfund (ca. 249 Mio. Euro). Der bereinigte Gewinn vor Steuern stieg um 9 Prozent auf 267 Mio. Pfund.

Halma ist in der Sicherheitstechnik sowie Medizin- und Messtechnik tätig. Es werden über 6.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de