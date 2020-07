Hamborner REIT bestätigt Gewinnverwendungsvorschlag

Der Immobilienkonzern Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006) hat den bisherigen Gewinnverwendungsvorschlag bestätigt. Die virtuelle Hauptversammlung soll voraussichtlich am 8. Oktober 2020 stattfinden.

Es soll eine Dividende von 0,47 Euro je Aktie ausbezahlt werden. Dies ist eine Anhebung um 1 Cent bzw. 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,46 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,55 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,49 Prozent. Es wäre die fünfte Dividendenerhöhung in Folge. Es wird erwogen, den Aktionären die Möglichkeit anzubieten, die Dividende wahlweise in bar zu erhalten oder ganz oder teilweise in Aktien umzuwandeln.

Die Erlöse aus Mieten und Pachten beliefen sich im ersten Halbjahr 2020 auf 43,9 Mio. Euro und lagen damit um 1,6 Mio. Euro bzw. 3,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Funds from operations (FFO) stiegen in den ersten sechs Monaten um 1,5 Prozent auf 27 Mio. Euro. Der FFO je Aktie erhöhte sich entsprechend auf 0,34 Euro. Der Verkehrswert des Gesamtportfolios belief zum 30. Juni 2020 auf 1,63 Mrd. Euro. Der NAV je Aktie verringerte sich im Vergleich zum Jahresende 2019 um 2,8 Prozent auf 11,27 Euro (31. Dezember 2019: 11,59 Euro).

Für das laufende Geschäftsjahr werden nun Miet- und Pachterlöse von 87-88 Mio. Euro (Vorjahr: 85,2 Mio. Euro) erwartet. Die Funds from Operations (FFO) sollen in einer Spanne von 52-54 Mio. Euro (Vorjahr: 54,3 Mio. Euro) liegen und beim NAV/Aktie wird ein Rückgang im einstelligen Prozentbereich prognostiziert.

Die Hamborner REIT AG mit Sitz in Duisburg ist auf Gewerbeimmobilien spezialisiert.

Redaktion MyDividends.de