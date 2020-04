Hamborner REIT stellt Dividende unter Vorbehalt

Der Immobilienkonzern Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006) wird die für den 6. Mai 2020 geplante Hauptversammlung auf einen späteren Termin im zweiten Halbjahr 2020 verschieben. Darüber hinaus wurde beschlossen, die Höhe der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 zunächst unter Vorbehalt zu stellen.

Ursprünglich war eine Dividende von 0,47 Euro je Aktie geplant. Die Vorschriften des § 13 Abs. 1 REIT-Gesetz sehen eine Ausschüttungsverpflichtung in Höhe von 90 Prozent des erwirtschafteten handelsrechtlichen Jahresüberschusses vor. Es ist beabsichtigt, dieser Verpflichtung nachzukommen und eine Dividende in Höhe von mindestens 0,18 Euro je Aktie an die Aktionäre auszuschütten, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Inwieweit am ursprünglichen Dividendenvorschlag von 0,47 Euro je Aktie festgehalten werden kann, soll nun im Vorfeld des neuen Hauptversammlungstermins unter Berücksichtigung der weiteren Geschäftsentwicklung entschieden werden.

Der Anteil der Gesamtmieterträge aus nicht von Schließungsmaßnahmen betroffenen Flächen liegt aktuell bei rd. 75 Prozent, wie weiter berichtet wurde. Das Unternehmen wurde bis zum 6. April 2020 von insgesamt rd. 180 Mietern hinsichtlich einer vorläufigen Aussetzung oder Reduzierung von Mietzahlungen kontaktiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Einzelhandelsmieter, welche derzeit von behördlich veranlassten Geschäftsschließungen betroffen sind. Das daraus resultierende monatliche Mietvolumen beläuft sich auf rd. 1,8 Mio. Euro bzw. 19 Prozent der Gesamtmiete.

Die Hamborner REIT AG mit Sitz in Duisburg ist auf Gewerbeimmobilien spezialisiert. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden Büroobjekte sowie Nahversorgungsimmobilien. Die Aktie ist im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de