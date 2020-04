Hamburg Commercial Bank legt Bilanz 2019 vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) setzt ihren Weg der Neuausrichtung auch in diesem Jahr fort. Das hatte Vorstandschef Stefan Ermisch bereits bei der Präsentation der Halbjahreszahlen im August 2019 angekündigt. Am Donnerstag (10.30 Uhr) will er die Jahresbilanz für das gesamte Geschäftsjahr vorlegen. Zwar habe die frühere HSH Nordbank Fortschritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Geschäftsbank gemacht, hatte Ermisch gesagt. Die Umstrukturierung der ehemaligen Landesbank werde sich jedoch über die nächsten Jahre erstrecken. Dazu gehört auch der Abbau von zuletzt 1630 Vollzeitstellen auf 950 im Jahr 2022.

Die HCOB ist eine Spezialbank für Immobilien, Schifffahrt und Unternehmen. Nach Steuern lag das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2019 bei fünf Millionen Euro, nach einem Verlust von 70 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die beiden Halbjahre sind allerdings schwierig zu vergleichen, weil die Rahmenbedingungen für die Bank 2018 noch ganz anders waren. Die ehemalige, einst nur mit Milliardenhilfen gerettete Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein war 2018 privatisiert worden und gehört nun US-Investmentfonds./akp/DP/fba