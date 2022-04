Hamburg verzichtet als letztes Bundesland auf meiste Corona-Maßnahmen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die allermeisten Corona-Maßnahmen fallen nun auch in Hamburg weg. Ab Samstag können Bürger dort wieder ohne Maske einkaufen gehen und ohne Beschränkungen Tanzveranstaltungen besuchen. In fast allen anderen Bundesländern ist dies schon deutlich länger möglich. Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte am Freitag: "Aber wenn einem danach ist, eine Maske zu tragen, ist das sicher nicht falsch."

Ab Samstag müssen FFP2-Masken in Hamburg nur noch in Bussen und Bahnen und in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen getragen werden, in denen besonders schutzbedürftige Menschen untergebracht sind.

Es gilt aber weiterhin, dass man sich bei einem positiven Schnelltest selbst isolieren und einen PCR-Test machen muss. Fällt er positiv aus, muss man sich bisher für zehn Tage in Isolation begeben. Die Dauer der Isolation soll nach dem Willen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern überarbeitet werden. "Im Wesentlichen geht es dabei um eine Verkürzung der Isolationsdauer für nachweislich positiv Getestete auf fünf Tage", sagte Leonhard. Voraussichtlich kommende Woche solle die Änderung erfolgen.

Unterschiedliche Regelungen in den Ländern sollten dabei vermieden werden. "Unter den norddeutschen Bundesländern und Hamburgs Nachbarn Schleswig-Holstein und Niedersachsen werden wir die Anpassung einheitlich und abgestimmt vornehmen - schon, damit bei dem häufig grenzüberschreitenden Alltag der Norddeutschen nicht dies- und jenseits einer Landesgrenze unterschiedliches Recht gilt."/fi/DP/jha