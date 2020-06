HAMBURGER HAFEN - Aktie nimmt Kursziel ins Visier

Hamburger Hafen u. Logistik AG - WKN: A0S848 - ISIN: DE000A0S8488 - Kurs: 17,140 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung (Pfeil türkis im Tageschart unten) von Mitte Mai ("HAMBURGER HAFEN - Das könnte es schon gewesen sein...") lautete wie folgt: "Ausgehend von der Horizontalunterstützung im Bereich der 12,00 EUR-Marke gab es in den vergangenen Handelstagen bereits eine erste impulsive Aufwärtsreaktion. Damit könnte die jüngste dreiteilige Abwärtskorrektur potenziell schon wieder beendet worden sein, vorausgesetzt das Tief der vergangenen Woche bei 12,06 EUR wird nun nicht wieder unterboten. Gelingt den Käufern hier in den kommenden Tagen ein Ausbruch über den EMA50 im Tageschart, würde ein prozyklisches Kaufsignal entstehen. In dem Falle würde sich weiteres Erholungspotenzial in den Bereich 18 bis 19 EUR eröffnen."

Kurszielbereich im Visier

Mit dem Ausbruch über den EMA50 im Tageschart wurde ein prozyklisches Kaufsignal generiert. Im Anschluss kannte die Aktie nur eine Richtung: Nordwärts. Dabei wurde das Kursziel im Bereich 18 bis 19 EUR auch schon annähernd erreicht.

Kurzfristig hat die Aktie hier nun allerdings erst einmal Konsolidierungsbedarf, so lange sich diese avisierte Konsolidierung oberhalb von 15,00 EUR (Tagesschluss) abspielt, bleibt das kurzfristige Chartbild beim SDAX-Wert allerdings vorerst weiter bullisch in Richtung des EMA200 bei 18,60 EUR aktuell.

Erst unterhalb von 15 EUR bekommen die Bären wieder Oberwasser aus charttechnischer Sicht.

Hamburger Hafen Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)