HAMBURGER HAFEN - Aktie taucht in Unterstützungszone ein

Hamburger Hafen u. Logistik AG - WKN: A0S848 - ISIN: DE000A0S8488 - Kurs: 19,560 € (XETRA)

Die Aktie des Hamburger Hafen entwickelte sich nicht so, wie in der Analyse im Juni erwartet. Die Aktie stieg erst noch etwas an, korrigierte anschließend in den Supportbereich um 21 EUR, konnte von dort aus aber keine signifikante Erholung mehr starten. Der Juli war von einer Korrektur geprägt, die im heutigen Abverkauf ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden haben könnte.

Der gemeldete Quartalsbericht sorgt heute für weiteren Verkaufsdruck. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz von 628,4 Mio. auf 709,2 Mio. EUR. Das EBIT legte ebenfalls deutlich von 55,5 auf 90,5 Mio. EUR zu. Das Management hob auch die Umsatzprognose an und erwartet nun eine deutliches Erlöswachstum. Das EBIT soll aber weiter zwischen 153 und 178 Mio. EUR ausfallen. Eventuell hatte der Markt hier ebenfalls mit einer Prognoseanhebung gerechnet und reagiert nun etwas verschnupft.

Die kurzfristige Situation bei der Aktie ist aus charttechnischer Sicht neutral. Die Unterstützungszone zwischen 19,32 und 18,80 EUR ist einmal mehr erreicht und könnte eine Erholung einleiten. Darunter wäre mit Abgaben in Richtung 17,63 bis 17,18 EUR zu rechnen. Für Entspannung könnte eine Rückeroberung des EMA50 bei aktuell gut 20,50 EUR und der Widerstandszone zwischen 20,90 und 21,14 EUR sorgen. In diesem Fall wären 22,55 EUR erneut das Ziel.

Fazit: Die Korrektur bei der Aktie des Hamburger Hafen ist weit fortgeschritten. Doch nur Reboundtrader wagen sich derzeit an den Wert. Erst über 21,25 EUR wäre mit einem Erreichen der oberen Rangebegrenzung bei 22,55 EUR zu rechnen.

Hamburger-Hafen u. Logistik-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)