Hamburger Hafen sieht sich gut aufgestellt - Rekord bei Bahnverkehr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafen hat im vergangenen Jahr den Umschlag von Gütern und Containern gesteigert und seine Marktposition damit ausgebaut. Der Seegüterumschlag erhöhte sich um 1,1 Prozent auf 136,6 Millionen Tonnen teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Mittwoch in der Hansestadt mit. Der wichtige Containerumschlag kletterte sogar um 6,1 Prozent auf 9,3 Millionen Standardcontainer (TEU). Damit erhöhte sich der Hamburger Marktanteil unter den großen Häfen in Nordwesteuropa um einen Punkt auf 23 Prozent, vor allem zu Lasten Bremerhavens. Im Containerumschlag steht Hamburg in Europa auf Platz drei hinter Rotterdam und Antwerpen, weltweit auf Platz 17.

Eine Prognose für das laufende Jahr wollten die Verantwortlichen im Hafen nicht abgeben. Angesichts der wirtschaftlichen Risiken durch das Virus Sars-CoV-2 sei eine seriöse Vorhersage nicht möglich. "Das wird alle Häfen treffen", sagte Marketing-Vorstand Ingo Egloff. Jens Meier, Chef der Hafenbehörde HPA, sagte: "Alle können froh sein, wenn wir das Niveau halten können." Der Hafen sei gut vorbereitet und vor allem durch seine starke Einbindung ins Eisenbahnnetz hoch attraktiv. Mit der Bahn wurden 2,7 Millionen TEU zwischen den Terminals im Hamburger Hafen und im Binnenland transportiert, das sind 10,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor und so viel wie noch nie./egi/DP/jha