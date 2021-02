Hamburger Kitas sollen Notbetrieb beenden

HAMBURG (dpa-AFX) - Angesichts vergleichsweise niedriger Corona-Zahlen sollen die Hamburger Kindertagesstätten noch vor dem Ende der Frühjahrsferien und damit vor den Schulen wieder aus dem Notbetrieb gehen. Die Sozialbehörde hoffe, schon Anfang März "die ersten Schritte in Richtung regulärer Kitabetrieb gehen zu können", sagte ihr Sprecher Martin Helfrich am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit sei man mit den Trägern im Gespräch. Die Frühjahrsferien beginnen in Hamburg am 1. März. Für die Schulen soll es laut Senat erst nach den zweiwöchigen Ferien Lockerungen geben.

Vor einer Öffnung müssten aber das Infektionsgeschehen und mögliche Auswirkungen der Virusmutanten auf Kinder genau beurteilt werden, sagte Helfrich. Die Kitas befinden sich derzeit im sogenannten erweiterten Notbetrieb, etwa ein Drittel der Kinder wird dort aber weiterhin betreut./klm/let/fi/DP/fba