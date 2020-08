Hamburgs SPD-Chefin: Kanzlerkandidatur von Scholz nicht verfrüht

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach Ansicht von Hamburgs SPD-Chefin Melanie Leonhard ist die Kanzlerkandidatur von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht zu früh verkündet worden. "Wir haben das jetzt gemacht, wir fanden das richtig, das sehr frühzeitig zu machen, dann wissen alle woran sie sind und Olaf Scholz kann sich entsprechend vorbereiten", sagte die Sozialsenatorin der Deutschen Presse-Agentur. Grundsätzlich sei es jeder Partei selbst überlassen, wann sie ihren Spitzenkandidaten verkünde.

Leonhard betonte die Kanzlerfähigkeiten des ehemaligen Hamburger Regierungschefs. "Er hat Regierungserfahrung, er ist enorm durchsetzungsstark, er ist aber auch nah bei den Menschen und das können wir hier in Hamburg wirklich beurteilen", sagte sie. Er sei in Hamburg ein großartiger Bürgermeister gewesen "und er wäre auch ein guter Kanzler."

Vorstand und Präsidium der SPD hatten Scholz vor einer Woche einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert. Eine Bestätigung auf einem Parteitag ist nicht mehr nötig. Die SPD ist damit die erste im Bundestag vertretene Partei mit einem Kanzlerkandidaten für 2021. Die Partei hat danach in Umfragen etwas zugelegt.

Scholz ist an diesem Montag in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Er will unter anderem den Bürgerpark in Köln-Kalk und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz in dessen Heimat Würselen besuchen. Schulz trat 2017 als Kanzlerkandidat für die SPD an, die vor drei Jahren mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik erzielte. Aktuell liegen die Umfragewerte der SPD darunter./tay/DP/mis