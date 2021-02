Handelsboom verhilft Zürcher Kantonalbank zu mehr Gewinn

Zürich (Reuters) - Die Zürcher Kantonalbank hat 2020 dank einem boomenden Handelsgeschäft etwas mehr verdient.

Der Konzerngewinn stieg um 2,4 Prozent auf 865 Millionen Franken, wie das Staatsinstitut am Freitag mitteilte. Der Handelsertrag kletterte dabei um 44 Prozent auf 459 Millionen Franken. Angesichts der pandemiebedingten Marktverwerfungen habe insbesondere das Geschäft mit Anleihen sowie mit Zins- und Kreditderivaten zu dem Plus beigetragen. Zusätzlich zur ordentliche Dividende von 356 Millionen Franken schütte die ZKB eine Corona-Sonderdividende im Umfang von 100 Millionen Franken aus. Für das laufende Jahr stellte die grösste Kantonalbank trotz der Covid-Krise ein "ansprechendes Ergebnis" in Aussicht.