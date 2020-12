Handelskammer: Regierungswechsel in USA verzögert Vertrag mit London

LONDON (dpa-AFX) - Der bevorstehende Regierungswechsel in den USA verzögert nach Ansicht der Wirtschaft die Verhandlungen über ein britisch-amerikanisches Handelsabkommen. "Bisher war die Hoffnung in London und Washington groß, dass ein Rahmenabkommen im April 2021 steht", sagte Emanuel Adam von der amerikanisch-britischen Handelskammer in London der Deutschen Presse-Agentur. "Wegen des Regierungswechsels und einer Verschiebung politischer Prioritäten ist eine solche Zielsetzung aber sehr optimistisch", sagte der Experte. Der gewählte US-Präsident Joe Biden habe innenpolitische Themen wie das Überwinden der Corona-Krise zu Schwerpunkten erklärt.

Realistischer sei deshalb, dass sich im Frühjahr zeige, wie der transatlantische Handel funktioniere. "Das kann durchaus ein bilaterales Abkommen bedeuten, aber auch andere Formen der wirtschaftlichen Kooperation", sagte Adam.

Zuletzt hatte die britische Regierung angekündigt, vom 1. Januar 2021 an von der EU verhängte Strafzölle auf viele US-Produkte aufzuheben. Das soll den Gesprächen mit den USA, die offiziell seit Mai laufen, neuen Schwung verleihen. Für Großbritannien wäre ein Freihandelsabkommen mit den USA angesichts des Brexits äußerst wichtig. Ansonsten fallen für den bilateralen Handel die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) an, die teils hohe Zölle vorsehen.

Handelsexperte Adam lobte die Ankündigung aus London als positives Signal. Mit einer vielfach höheren Wirtschaftsleistung sind die USA gegenüber dem ehemaligen EU-Mitglied Großbritannien in einer Position der Stärke, zumal das Königreich einen Markt von nur rund 66 Millionen Menschen bietet. In den USA leben 330 Millionen Menschen./bvi/DP/zb