Handelskonzern Carrefour schluckt Essenslieferdienst in Frankreich

Paris (Reuters) - Der französische Supermarkt-Konzern Carrefour will mit der Übernahme des Essenslieferdienstes Dejbox sein Geschäft rund um den Online-Handel ausbauen.

Dejbox beliefert als Internet-Kantine Mittelständler und kleinere Firmen sowie Büros mit Mittagessen, das Unternehmen hatte zuletzt mit rund 300 Beschäftigten eine Jahresumsatz von rund 20 Millionen Euro erzielt. Carrefour könne mit Dejbox die Kunden-Basis ausbauen, begründete der Supermarkt-Konzern am Montag die Übernahme. Carrefour will gezielt in Online-Handel und Eigenmarken investieren, um sich im Wettbewerb mit dem heimischen Rivalen Leclerc und dem Online-Riesen Amazon zu behaupten.

Analysten reagierten zurückhaltend auf die Akquisition. Er würde lieber Fortschritte im Kerngeschäft von Carrefour sehen als einen Zukauf, der auf ein neues Geschäft mit einer ganz neuen Kundengruppe abziele, kritisierte Bernstein-Analyst Bruno Monteyne. Carrefour-Aktien notierten am Vormittag im Minus.