Handelsverband fordert weitere Lockerungen für Unternehmen

Berlin (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel fordert von der Politik weitere Lockerungen in der Corona-Krise.

Alle Unternehmen seien unabhängig von ihrer Größe in der Lage, gesundheitliche Vorgaben zum Abstand von Kunden und Hygienemaßnahmen umzusetzen, sagte der Präsident des Handelsverbands HDE, Josef Sanktjohanser, am Freitag nach Beratungen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Lockerungen nur für kleinere Läden bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern seien willkürlich und dürften nicht das letzte Wort der Regierung sein. "Wir brauchen eine für alle Händler faire Regelung."

Laut Sanktjohanser verlieren die Unternehmen aus dem Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel, die in der Pandemie aufgrund von Behördenvorgaben schließen mussten, pro Tag Umsätze in Höhe von zusammen rund 1,15 Milliarden Euro. Viele kämpften deswegen ums Überleben. "Es geht um 1,7 Millionen Arbeitsplätze." Nach der Krise brauche es staatliche Impulse, um den Handel wieder in Schwung zu bringen. "Denkbar ist beispielsweise die Verteilung von Konsumschecks an die Verbraucher."