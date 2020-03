Handwerk: Erste Corona-Hilfen kommen bei Betrieben an

BERLIN (dpa-AFX) - Erste Corona-Hilfen kommen inzwischen nach Angaben der Handwerksbranche bei Betrieben an - Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sprach sich aber erneut für Nachbesserungen aus. Es zeigten sich sehr deutlich die Grenzen für rasche, unbürokratische Liquiditätskredite. Diese seien durch die zur Finanzmarktstabilisierung grundsätzlich wichtigen bankenaufsichtsrechtlichen Regelungen gesetzt, sagte Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Ohne Kredit- und Liquiditätsprüfungen geht es derzeit nicht. Das jedoch verzögert die Kreditausreichung über die Hausbanken in einer Extremsituation, in der Schnelligkeit bei der Antragsbewilligung und Auszahlung oberstes Gebot sind."

Hier müsse dringend nachgebessert werden. Eigenkapitalanforderungen nach den als "Basel III" bezeichneten Regulierungsvorgaben müssten für überlebensnotwendige Liquiditätskredite an Betriebe und Unternehmen temporär ausgesetzt werden.

Auch bei den Soforthilfen des Bundes hake es nach wie vor daran, dass sie nur für kleinste Unternehmen bis zu 10 Mitarbeitern vorgesehen seien. "Dadurch fällt ein Großteil von mittelgroßen Handwerksunternehmen durch dieses Hilfsnetz. Will man nicht riskieren, dass der Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft wegbricht, müssen die Bundes-Soforthilfen auf den kompletten Mittelstand ausgeweitet und auch für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten zugänglich sein."/hoe/DP/jha