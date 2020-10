HanesBrands zahlt 31. Quartalsdividende in Folge

Der Modekonzern HanesBrands Inc. (ISIN: US4103451021, NYSE: HBI) zahlt eine Quartalsdividende von 15 US-Cents je Aktie an seine Investoren. Die Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2020 (Record date: 10. November 2020). Es ist die 31. vierteljährliche Dividende in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet sind dies 0,60 US-Dollar. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 17,50 US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2020) 3,43 Prozent. Im Juni 2013 wurde die erste Dividende (0,05 US-Dollar) ausgeschüttet. HanesBrands wurde im Jahr 2006 von der damaligen Muttergesellschaft Sara Lee abgespalten. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Unterwäsche und T-Shirts. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,74 Mrd. US-Dollar nach 1,76 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Im gesamten Geschäftsjahr 2019 lag der Umsatz bei 6,97 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,80 Mrd. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 17,85 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de