Hannover Messe wird wegen Coronavirus verschoben

Hamburg (Reuters) - Wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus wird die Industrie-Messe in Hannover verschoben.

Die Messegesellschaft teilte am Mittwoch mit, die für April geplante Industrieschau solle nun in der Woche vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Das Gesundheitsamt der Region Hannover habe der Deutschen Messe dringend empfohlen, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts für Großveranstaltungen zu beachten. Diese hätten zur Folge, dass an allen Eingängen des Messegeländes Fiebermessstationen hätten eingerichtet werden müssen. Zudem hätte Teilnehmern aus Risikogebieten sowie solchen, die Kontakt zu Personen aus solchen Regionen hatten, der Zutritt verwehrt werden müssen. Die genannten Maßnahmen seien für die Messegesellschaft nicht realisierbar.

"Mit dem Termin im Juli bieten wir unseren Ausstellern den frühestmöglichen Zeitpunkt, um ihre Innovationen einem Weltpublikum zu präsentieren und Geschäfte anzubahnen", erklärte Messechef Jochen Köckler. Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, die durch das Virus im ersten Halbjahr ausgelöst würden, biete der neue Termin erhebliche Chancen. Denn so könne die weltweit wichtigste Industriemesse noch wichtige Impulse für die globale Konjunktur setzen.

Die Industriemesse in Hannover zieht in jedem Frühjahr Tausende Aussteller und Besucher nach Hannover. Dort zeigen Unternehmen aus zahlreichen Branchen technologische Neuheiten. Die Hannover-Messe gilt zudem als wichtiges konjunkturelles Barometer. Wegen des Coronavirus sind weltweit bereits zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt beziehungsweise verschoben worden, darunter die Automessen in Peking und Genf, die Handwerksmesse in München, die Leipziger Buchmesse und die Musikmesse in Frankfurt.