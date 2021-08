Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 150,400 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung von Anfang Juli ("HANNOVER RÜCK - Aktie nimmt Widerstand ins Visier") gab es noch einmal einen kräftigen Rücksetzer, mittlerweile hat sich die charttechnische Situation jedoch deutlich aufgehellt.

Gelingt der Ausbruch?

Die Aktie klettert heute intraday über den Abwärtstrend im Tageschart. Gelingt der Ausbruch per Tagesschluss, würde ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden. In dem Falle wäre der Weg frei für eine Kaufwelle in den Bereich 157 bis 161 EUR, potenziell deutlich höher.

EMA50 und EMA200 haben sich geschnitten und damit ein prozyklisches Kaufsignal generiert. Erst ein Tagesschluss unterhalb dieser beiden viel beachteten gleitenden Durchschnitte bringt das Bärenlager aus technischer Sicht wieder in Vorteil. Bis dahin haben jedoch zunächst die Bullen alle Trümpfe in der Hand.

Fazit: Mit dem heutigen Tagesschluss könnte ein Ausbruch über die Trendlinie und damit ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden. Kursziel wäre in dem Fall der Bereich 157 bis 161 EUR. Absicherungen sollten unterhalb von 144/145 EUR platziert werden.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Hannover Rück Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)