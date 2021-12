HANNOVER RÜCK - Aktie vor großen Kaufsignal

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 163,950 € (XETRA)

Seit dem Abverkauf vom Allzeithoch bei 192,80 EUR im vergangenen Jahr versuchen die Bullen ausgehend von einem Mehrjahrestief bei 98,25 EUR den Widerstand bei 169,00 EUR und das Hoch der Erholungsrally bei 166,90 EUR zu überwinden und damit die Erholung der Hannover-Rück-Aktie fortzusetzen.

Ansteigendes Dreieck spricht für Kaufwelle

Über die Monate ist so ein bullisches ansteigendes Dreieck entstanden, das mit einem Ausbruch über 166,90 EUR nach oben verlassen wäre. Damit dürfte sich der aufgestaute Kaufdruck entladen und die Aktie in kurzer Zeit über 169,00 EUR und bis 180,00 EUR katapultiert werden. Darüber wäre selbst eine Rallyausweitung an das Rekordhoch bei 192,80 EUR nicht unwahrscheinlich.

Korrekturen bis 158,00 EUR wären aktuell im großen Bild unproblematisch. Erst darunter könnte es zu einer zeitintensiven Korrektur bis 152,35 und 150,80 EUR kommen. Dort sollte sich aber der nächste Aufwärtsimpuls Bahn brechen.

Charttechnisches Fazit: Ein Ausbruch über 166,90 EUR dürfte die Aktie der Hannover Rück entfesseln und eine Kaufwelle bis 180,00 EUR auslösen.

Hannover Rück Chartanalyse (Wochenchart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)