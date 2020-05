HANNOVER RÜCK - Am EMA200 war Feierabend

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 139,000 € (XETRA)

Der Aktienkurs der Hannover Rück hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt, wie ein Blick auf den Wochenchart unschwer belegt. Im Frühjahr gab es dann allerdings einen herben Rückschlag: Der Kurs sachte innerhalb weniger Tage bis auf 100 EUR ab.

An der psychologisch wichtigen 100er Marke griffen Schnäppchenjäger wieder zu und die Papiere erholten sich wieder um 50 EUR, am EMA200 im Tageschart war dann allerdings erst einmal Feierabend für die Käufer. So lange dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt nicht wieder überwundenj werden kann, ist tendenziell eine erneute Korrekturwelle in den 130er Bereich einzuplanen.

Prozyklische Kaufsignale entstehen erst nördlich von 150 EUR.

