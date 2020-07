HANNOVER RÜCK - Die Käufer haben es in der Hand

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 156,900 € (XETRA)

Die Aktien der Hannoveraner Rückversicherung bewegen sich seit Mitte Juni mehr oder weniger seitwärts, weder Bullen noch Bären können entscheidende Akzente setzen.

Wie geht es hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Das im Rahmen der jüngsten GodmodePLUS-Analyse vorgestellte bullische Szenario für die Aktie ist unverändert intakt, die entscheidende Unterstützung im Bereich 150 EUR wurde in den vergangenen Wochen nicht nachhaltig und per Tagesschlusskurs unterboten.

Die Käufer dürfen daher weiterhin auf eine Kaufwelle in den Bereich um 170 EUR hoffen, potenziell deutlich höher. Erst ein Tagesschluss unterhalb der 150 EUR Marke bringt die Bären wieder in Vorteil. In dem Falle wäre eine größere Verkaufswelle Richtung 130 EUR ein durchaus plausible Szenario.

Danach sieht es aber aktuell nicht aus, die Bullen haben das Heft des Handelns in der Hand.

Hannover Rück Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)