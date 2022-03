Hannover Rück erhöht Dividende auf Rekordniveau

München (Reuters) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hebt die Dividende nach einem Milliardengewinn kräftig an.

Für das vergangene Jahr sollen 5,75 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, 1,25 Euro mehr als für das Corona-Jahr 2020, wie die Talanx-Tochter am Donnerstag in Hannover mitteilte. Davon werden 1,25 Euro als Sonderdividende gezahlt. Eine solche zahlt die Hannover Rück nur, wenn sie ihre Gewinnziel erreicht und sie überschüssiges Kapital hat. Vor einem Jahr war sie wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie ausgefallen.

Im vergangenen Jahr hat sich der Gewinn um 40 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro von der Krise erholt, obwohl steigende Corona-Todesfälle vor allem in den USA und Südafrika fast 600 Millionen Euro kosteten. In diesem Jahr soll das Nettoergebnis auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro steigen. "Wir sind mit unserer sehr soliden Kapitalbasis, unserem profitablen Wachstum und unserem erfolgreichen Risiko- und Kapitalanlagemanagement bestens aufgestellt, um die Herausforderungen des Jahres 2022 zu meistern", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. "Das anhaltend positive Preismomentum in der Schaden-Rückversicherung und die sich wieder verbessernde Pandemielage stimmen mich zuversichtlich für das Erreichen unserer Ziele für das laufende Geschäftsjahr."