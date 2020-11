HANNOVER RÜCK - Vermeldet gute Quartalszahlen

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 133,900 € (XETRA)

Der im MDAX gelistete Rückversicherer vermeldete heute sein Zahlenwerk für das Abgelaufene Quartal - dieses konnte sich durchaus sehen lassen:

Hannover Rück erzielt im 3. Quartal Bruttoprämien im Volumen von €6,149 Mrd (VJ: €5,70 Mrd, Analystenprognose: €6,28 Mrd), Nettoprämien von €5,394 Mrd (VJ: €5,036 Mrd, Prognose: €5,62 Mrd), eine Combined Ratio von 99,6 % (VJ: 102,1 %; Prognose: 99,5 %), ein Kapitalanlageergebnis von €391,9 Mio (VJ: €466,3 Mio) und ein Nettoergebnis von €265,5 Mio (VJ: €340,7 Mio, €176,6 Mio). Im Ausblick auf 2020 erwartet das Management einen Nettogewinn von über €800 Mio (Prognose: €796,4 Mio) und für 2021 einen Nettogewinn von €1,15 bis €1,25 Mrd. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

Der Kursrutsch im Zuge des ersten Corona-Lockdowns wurde im Frühsommer nahezu komplett wieder korrigiert. Diese Aufwärtswelle wurde dann in den vergangenen Monaten ebenfalls wieder korrigiert. Diese Korrektur führte die Aktie zurück in den Bereich des 61,80 %-Retracements der vorherigen Aufwärtswelle.

Diese Zone fungierte als Unterstützung und wurde per Tagesschluss nicht unterboten. Ausgehend von dieser Unterstützung im Bereich 124 bis 125 EUR konnte sich der MDAX-Wert in den vergangenen Tagen bereits wieder deutlich erholen.

Nach den guten Zahlen heute steigt die Aktie in den Bereich des EMA50 im Tageschart. Dieser hatte in den vergangenen Wochen mehrfach als technischer Widerstand fungiert. Erste kleine Kaufsignale würden bei einem Tagesschluss oberhalb dieses viel beachteten gleitenden Durchschnitts entstehen. Große prozyklische Kaufsignale entstehen jedoch erst bei einem Bruch der Abwärtstrendlinie im Tageschart. In dem Falle wäre ein erneuter Rallyschub in den Bereich 160 bis 170 EUR denkbar.

Hannover Rück Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)