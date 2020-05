Hans begrüßt Lockerungen bei Grenzkontrollen

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Lockerung der deutschen Grenzkontrollen zu Frankreich begrüßt. "Jetzt können wir die errichteten Absperrungen an den Grenzübergängen endlich entfernen", sagte er am Mittwoch in Saarbrücken. Es komme nun darauf an, "gemeinsam mit unseren Nachbarländern die grenzüberschreitende Mobilität wiederherzustellen, um die negativen Auswirkungen auf unsere zahlreichen Pendlerinnen und Pendler zu beenden".

Die angekündigte Lockerung ab Samstag sei "ein erster wichtiger Schritt". "Ich fordere weiterhin Berlin und Paris auf, schnell - spätestens aber zum 15. Juni - die vollständige Rücknahme der Einschränkungen der Schengen-Freiheiten zu realisieren", sagte Hans.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Mittwoch das Ende der Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg ab Samstag angekündigt. Die Grenzkontrollen zu Frankreich sollen dagegen bis zum 15. Juni verlängert werden. Es dürfen aber künftig wieder alle Übergänge genutzt werden. Statt systematischer Kontrollen werde es dort nur noch Stichprobenkontrollen geben./rtt/DP/fba