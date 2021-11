Hanshow arbeitet als Vertragshändler mit PwC zusammen -- Neue intelligente Bürolösung erweitert die Digitalisierung über den Einzelhandel hinaus

Eine neue Lösung von Hanshow zeigt, dass ursprünglich für den Einzelhandel entwickelte Technologien jetzt breite Anwendung in einer Vielzahl von Branchen findet. Im Rahmen der in Shanghai abgehaltenen Messe China International Import Expo (CIIE) 2021 gab Hanshow eine neue „Smart Office”-Lösung bekannt, die mithilfe von IoT-Geräten, wie ESL (Electronic Shelf Labels), eine Verbesserung von Produktivität, Zugänglichkeit und Kommunikation in allen Bereichen der zunehmend digitalisierten Büroumgebung erzielt.

The smart office solution combines hardware such as digital signage with facilities and communications management systems.

Ebenfalls auf der CIIE erfolgte die Bekanntgabe, dass Hanshow jetzt ein Vertragshändler von PwC ist. Die beiden Unternehmen sind eine strategische Partnerschaft eingegangen und verbinden ihre Technologien zu einer intelligenten Bürolösung.

Das Konzept der gemeinsam genutzten Arbeitsplätze (Shared Spaces), freien Platzwahl, Fernarbeit und Online-Verwaltungstools gewinnt in der heutigen Büroumgebung immer mehr an Bedeutung. Deshalb ist zur Gewährleistung von Produktivität und Zugänglichkeit ein neuer Ansatz erforderlich, der die Anzahl der Plattformen, mit denen sich die Mitarbeiter verbinden müssen, verringert.

Intelligente Bürolösungen machen es möglich, dass physische Büroräume über IoT-Geräte mit Online-Verwaltungs- und Kollaborationstools verbunden werden. Damit lässt sich eine intelligentere und zugänglichere Steuerung unter anderem des Arbeitsplatzmanagements, der Sitzplatzauswahl und der Reservierung von Sitzungsräumen erreichen.

„Diese Entwicklung zeigt die Vielseitigkeit der Lösung von Hanshow, wenn es darum geht, die Digitalisierung in die materielle Welt zu übertragen. Wir stehen an der Schwelle zu bahnbrechenden Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen“, so Shiguo Hou, CEO von Hanshow.

Dieselben Trends wie die Digitalisierung des Einzelhandels, die analoge Läden in effizientere, rentablere, nachhaltigere und datengesteuerte Betriebe verwandelt, sind aktuell auch in der Umwandlung des Büroarbeitsplatzes zu beobachten.

Hanshow ist rasch zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Einzelhandelstechnologie geworden, wobei am Anfang seine ESL standen, die heute von den weltweit führenden Einzelhändlern verwenden werden. Die Einzelhandelslösungen von Hanshow wurden auf verschiedene Formen von kontaktlosem Bezahlen, Digital Signage und In-Store Marketing sowie KI-Überwachung ausgeweitet. Vieles davon beruht noch auf der Anwendung von ESL als dem Baustein der Digitalisierung.

ESL und andere IoT-Geräte spielen bei den intelligenten Bürolösungen eine ähnliche Rolle, denn sie können Namen bei Reservierungen von Plätzen in Umgebungen mit ansonsten freier Platzwahl, Terminplanung und Tagesordnungen für Besprechungsräume, Namen zur Vereinfachung der Kommunikation oder andere erforderliche Information anzeigen. Diese IoT-Geräte lassen sich auch direkt in die meisten großen Online-Management-Tools integrieren, wie beispielsweise das Smart-Office-System von PWC oder Microsoft Teams.

Laut PwC tragen Büros mit offeneren, kollaborativ ausgerichteten und technologisch ausgestatteten Arbeitsplätzen dazu bei, mehr talentierte junge Menschen anzulocken. Und diese Trends beschränken sich nicht nur auf Büroräume, sondern gelten auch für andere Formen des Facility Managements, wie beispielsweise Krankenhäuser oder Schulen.

Hou fuhr fort: „Die Integration der Technologie von Hanshow in die Smart-Office-Lösung von PwC zeigt nicht nur, wie einfach es ist, unsere Lösungen in bestehende Facility-Management-Systeme einzubinden, sondern auch wie sehr die Produktivität durch die Kombination der Technologien von weltweit führenden Unternehmen gesteigert werden kann.”

Über Hanshow

Hanshow ist ein in der Entwicklung und Herstellung von ESL- und Digital-Store-Lösungen weltweit führendes Unternehmen. Als branchenweit führender Anbieter von Innovationen bietet Hanshow seinen Kunden aus aller Welt eine Reihe von erstklassigen kundenspezifischen IoT-Touchpoints und Digital-Store-Lösungen an. Die intelligenten Plattformen und Systeme von Hanshow liefern kundenorientierte Erkenntnisse, unterstützen Einzelhändler bei der Bewältigung von betrieblichen Problemen und bieten verschiedene Tools zur Unterstützung optimaler Preisstrategien an, um den Verbrauchern einen individuelleren Service zu bieten. Bislang betreut Hanshow über 20.000 Filialen in mehr als 50 Ländern. Nehmen Sie mit Hanshow Kontakt auf: https://www.hanshow.com/Form.html

