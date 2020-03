Hapag-Lloyd kündigt Dividende an

Der Hamburger Reederei-Konzern Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro pro Aktie ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 68,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,62 Prozent. Im Vorjahr wurden 0,15 Euro ausgeschüttet.

Hapag-Lloyd erwartet heute für das Jahr 2020 ein EBITDA von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro und ein EBIT von 0,5 bis 1,0 Milliarden Euro. Diese Prognose für das Jahr 2020 sei jedoch insbesondere durch den Ausbruch des Coronavirus mit erheblich höheren Unsicherheiten als üblich behaftet.

„2020 wird ein sehr ungewöhnliches Jahr, da sich die Bedingungen in den letzten Wochen aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus in vielen Märkten sehr schnell verändert haben. Nach dem anfänglichen Schock haben sich die Märkte in China und anderen asiatischen Ländern wahrscheinlich schneller erholt als von vielen befürchtet - aber jetzt sind auch die anderen Kontinente betroffen und die Auswirkungen davon werden erheblich sein“, wie Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen berichtete.

Die Umsätze erhöhten sich im Geschäftsjahr 2019 um rund 3 Prozent auf 14,1 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 12,6 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis hat sich auf 418 Millionen US-Dollar verbessert (Vorjahr: 373 Millionen Euro).

Der Konzern zählt nach eigenen Angaben mit einer Flotte von 239 Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU zu den weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen beschäftigt ca. 13.000 Mitarbeiter. Zu den Eigentümern von Hapag-Lloyd gehören unter anderem die chilenische Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Klaus Michael Kühne sowie der Public Investment Fund of Saudi Arabia und Qatar Investment Authority.

