Hapag-Lloyd verdient operativ mehr trotz Corona-Krise - Prognose bestätigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Halbjahr trotz der Corona-Krise besser abgeschnitten als im Vorjahr. So stieg das operative Ergebnis (Ebitda) von 0,956 auf etwa 1,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdiente Hapag-Lloyd mit etwa 500 Millionen Euro ebenfalls mehr als ein Jahr zuvor, als 389 Millionen erreicht wurden.

Die Jahresprognose bekräftigte der Konzern. Das Ebitda soll weiter bei 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro liegen, das Ebit bei 0,5 bis 1,0 Milliarden Euro. Die Prognose sei wegen der Pandemie weiter mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hapag-Lloyd erwartet früheren Aussagen zufolge in Folge der Corona-Krise ein niedrigeres Transportvolumen als im Vorjahr, aber auch geringere Treibstoffkosten.

Die ausführlichen Zahlen sollen am 14. August vorgelegt werden. Die Aktie der Container-Reederei zog kräftig an und lag am Vormittag 8 Prozent im Plus./nas/jha/