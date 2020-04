HAPAG-LLOYD - Weit über das Ziel hinausgeschossen

Die massive Rallybewegung kam nicht unerwartet, zwei Mal wurde hier auf dem GodmodeTrader in den Analysen Das sieht richtig stark aus! und Starker Nebenwert mit neuem Allzeithoch! auf die bevorstehende Aufwärtsbewegung hingewiesen. Dabei schoss die Aktie über das Ziel bei 107 - 112 EUR hinaus und erreichte am Freitag in einem dynamischen Rallyschub ein Allzeithoch bei 127 EUR ein neues Allzeithoch. Wie geht es jetzt weiter?

Nach der Fahnenstange eine Flagge?

Ideal wäre nach der schwungvollen Bewegung der vergangenen Tage eine Kursberuhigung auf hohem Niveau. Dabei könnte sich die Aktie nach ersten scharfen Korrekturen, die heute starten, seitwärts einpendeln auf hohem Niveau und eine Fortsetzungsformation (Dreieck oder Flagge) ausbilden. Anschließend wären weiter steigende Kurse in Richtung 150 - 155 EUR möglich.

Auch tiefe Korrekturen bis rund 90 oder sogar ans Ausbruchslevel bei 80 - 82 EUR wären denkbar, zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht die Idealszenarien. Wenn es zu solchen tiefen Rücksetzern kommt, könnten sich gute Einstiegschancen in eine der stärksten deutschen Aktien bieten. Erst unterhalb von 77 und insbesondere 70 EUR wird es per Tages- und Wochenschlusskurs wieder kritisch.

