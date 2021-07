HarbourVest eröffnet deutsche Niederlassung

Das Unternehmen erweitert mit diesem dritten europäischen Standort seine Präsenz

HarbourVest Partners, ein globales, unabhängiges Private-Equity-Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 76 Milliarden US-Dollar, hat heute die Eröffnung einer Niederlassung in Frankfurt am Main bekannt gegeben, um der gestiegenen Nachfrage institutioneller und privater Vermögenskunden nach innovativen, breit gefächerten Anlagelösungen gerecht zu werden.

Mit Frankfurt hat HarbourVest in diesem Jahr nach der Eröffnung der Niederlassung in Singapur im Mai einen weiteren Standort auf internationaler Ebene gewählt. Damit wächst die globale Präsenz des Unternehmens auf insgesamt 12 Standorte in der Region EMEA, in Nord- und Südamerika und in der Region Asien-Pazifik. Die neue Niederlassung ist voll in das globale Netzwerk des Unternehmens integriert und bietet Kunden nahtlosen Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Privatkredite, Sachwerte und Infrastruktur.

HarbourVest ist seit mehr als 30 Jahren auf dem deutschen Markt tätig. Das Unternehmen investiert in das Land und verwaltet über Fondslösungen und Separate-Managed-Account-Lösungen erhebliche Kapitalbeträge für Investoren wie beispielsweise Pensionsfonds, Versicherungen und Family Offices.

„Wir freuen uns sehr, mit der Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Frankfurt die Erweiterung unseres europäischen Netzwerks bekannt geben zu können“, so Peter Wilson, Managing Director. „Der deutsche Markt ist einer der stärksten und bedeutendsten Märkte in Europa. Die dort vorhandenen institutionellen, privaten und Vermögensverwaltungskanäle erhöhen kontinuierlich ihre Allokation in private Märkte und suchen mithilfe von Investmentmanagern nach innovativen Lösungen. Dies ist eine spannende Phase in unserer Entwicklung, in der wir unsere Kapazitäten in der gesamten Region EMEA weiter ausbauen und unsere Beziehungen zu deutschen Kunden weiter intensivieren.“

Das Frankfurter Team wird geleitet von Olav König, Managing Director von HarbourVest. Ihm wird Martina Schliemann zur Seite stehen, die in ihre neue Position als Principal 23 Jahre lokale Markterfahrung mit deutschen Managern und Investoren einbringt. Das Team wird den Kunden Zugang zu breitgefächertem Know-how in den Bereichen Investments, Investor Relations und Operations bieten.

Die Frankfurter Niederlassung wird unter HarbourVest Partners (Ireland) Limited, Zweigniederlassung Deutschland, firmieren. HarbourVest Partners (Ireland) Limited, Zweigniederlassung Deutschland ist von der irischen Zentralbank als Niederlassung von HarbourVest Partners (Ireland) Limited zugelassen, einem Verwaltungsunternehmen für alternative Investmentfonds, das zur Ausübung bestimmter regulierter Tätigkeiten innerhalb der EU berechtigt ist. Die Geschäftstätigkeit von HarbourVest in Deutschland wird vom Board of Directors von HarbourVest Partners (Ireland) Limited überwacht.

Das Unternehmen ist auch Mitglied im Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI), dem Branchenverband für alternative Investments in Deutschland.

ÜBER HARBOURVEST

HarbourVest ist ein unabhängiger, globaler Private-Equity-Investor mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von mehr als 76 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2021). Die globale Plattform des Finanzinvestors bietet Kunden Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Privatkredite, Sachwerte und Infrastruktur durch Primärfondsinvestitionen, Sekundärinvestitionen und direkte Co-Investments in Mischfonds oder separat verwaltete Konten. HarbourVest beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter, darunter mehr als 150 Investmentspezialisten in Asien, Europa und Nord- und Südamerika. Das globale Team hat mehr als 46 Milliarden US-Dollar für neu gegründete Fonds bereitgestellt, Sekundärkäufe mit einem Volumen von über 29 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und über 21 Milliarden US-Dollar direkt investiert. Durch die Partnerschaft mit HarbourVest profitieren Kunden auf vielfältige Weise von maßgeschneiderten Lösungen, langjährigen Beziehungen und praktisch verwertbaren Erkenntnissen.

Keine der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen ein Angebot oder eine Aufforderung, Empfehlung, Zusicherung der Eignung, Rechtsberatung, Steuerberatung oder Befürwortung eines bestimmten Wertpapiers oder einer bestimmten Anlage dar; Sie sollten diese nicht als Grundlage für die Beurteilung der Chancen einer Anlage in HarbourVest-Fonds oder für andere Anlageentscheidungen heranziehen. Die Informationen über den Fonds gelten nicht für andere Fonds oder Anlageprodukte von HarbourVest.

