Hasbro nimmt Aktienrückkauf wieder auf

Der amerikanische Spielwarenhersteller Hasbro Inc. (ISIN: US4180561072, NASDAQ: HAS) nimmt sein Aktienrückkaufprogramm in diesem Quartal wieder auf. Für 2022 sind Rückkäufe im Volumen von 75 bis 150 Mio. US-Dollar geplant. Aktuell stehen noch rund 367 Mio. US-Dollar für Rückkäufe zur Verfügung.

Hasbro zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,70 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Die Auszahlung erfolgt am 16. Mai 2022 (Record date: 2. Mai 2022). Die Anhebung im Vergleich zum Vorquartal (68 US-Cents) wurde bereits im Februar avisiert. Auf das Gesamtjahr gesehen schüttet das Unternehmen 2,80 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 87,84 US-Dollar (Stand: 19. April 2022) entspricht das einer Dividendenrendite von 3,19 Prozent.

Im Jahr 1923 gründeten die Brüder Hassenfeld in den USA einen kleinen Familienbetrieb zur Herstellung von Stiften und Schulmäppchen. Hasbro gehört heute zu den größten Spielwarenherstellern weltweit. Zu den Produkten zählen u. a. Monopoly, Trivial Pursuit, Cluedo sowie Produkte zu Disney-Filmen, Star Wars-Produkte oder auch Transformers-Spielzeug.

Der Umsatz lag im ersten Quartal (27. März) des Fiskaljahres 2022 bei 1,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,11 Mrd. US-Dollar), wie am 19. April berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 61,2 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 116,2 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Hasbro erwartet für 2022 einen Anstieg des Umsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das Risiko in Russland beziffert Hasbro auf einen Umsatzausfall von rund 100 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresbeginn 2022 verzeichnet die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 13,70 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 11,61 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. April 2022).

Redaktion MyDividends.de