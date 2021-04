Haseloff begrüßt Plan zu bilateralem Vertrag für Sputnik-V-Ankauf

Berlin (Reuters) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff begrüßt den Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßt zum Ankauf des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V.

"Das ist der richtige Weg, ich begrüße das Vorgehen des Bundes", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Wie von Reuters berichtet, hatte Spahn diese Ankündigung im Kreis der EU-Gesundheitsminister am Mittwochabend gemacht, nachdem die EU-Kommission erneut kein Interesse an einem Vertrag zu Sputnik V signalisiert hatte. Eingesetzt werden soll der Impfstoff aber erst nach einer Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA. "Ich habe immer gesagt, dass entweder die EU oder die Bundesregierung hier vorangehen sollten", sagte Haseloff. In Deutschland sei der Bund für die Impfstoffbeschaffung zuständig.

Kritik erntete dagegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für seine Ankündigung, dass Bayern selbst einen Vertrag für die Lieferung von 2,5 Millionen Impfdosen Sputnik V für den Freistaat abschließe. Niedersachsen werde nicht im Alleingang vorgehen, betonte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im ZDF. "Wir halten uns an das vereinbarten Verfahren. Dass das ausgerechnet derjenige Kollege macht, der ansonsten mit markigen Worten immer ein betont einheitliches Verhalten in der Pandemie-Bekämpfung fordert, das spricht doch für sich", fügte Weil hinzu. Auch der Vorsitzende der ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, äußert Kritik im ZDF an dem bayerischen Alleingang.