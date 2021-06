Haseloff: Erfolg gibt Rückenwind für Bund - 'geschlossen aufgetreten'

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wertet den unerwartet deutlichen Erfolg seiner Partei bei der Landtagswahl als Rückenwind für die Bundestagswahl. "Wir sind geschlossen aufgetreten - CDU und CSU. Wir haben alle davon etwas", sagte Haseloff am Sonntag im ZDF. Die Botschaft in Richtung Berlin sei klar: "Nur gemeinsam können wir gewinnen." Zum Abschneiden seiner Partei sagte der seit 2011 regierende Ministerpräsident: "Die Erleichterung ist groß und die Freude ebenfalls." In dieser Höhe habe er das nicht erwartet, sagte der 67-Jährige. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF verbesserte sich die CDU auf 35,2 bis 35,9 Prozent./uk/DP/he