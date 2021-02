Haseloff fordert Aufbau von Reserve-Kapazitäten für Impfstoff-Produktion

Berlin (Reuters) - Deutschland und die EU sollten nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff auch nach der Corona-Pandemie Kapazitäten für die Impfstoffproduktion vorhalten.

"Ich bin auf jeden Fall für den Aufbau auch von Reserve-Kapazitäten bei der Impfstoff-Herstellung", sagte Haseloff der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview. Der Staat müsse die Kosten dafür übernehmen. Haseloff verglich die Situation mit der Lage in der Energiewirtschaft. Dort werde ebenfalls dafür gezahlt, dass mit Blick auf die Versorgungssicherheit Kraftwerke in Reserve gehalten werden. In Sachsen-Anhalt befinden sich mit IDT und Dermapharm Produzenten von Corona-Impfstoffen.

"Die europäische Erfahrung zeigt, dass in der Pandemie eben auch jedes Land selber gefordert ist", betonte der CDU-Politiker. "Jeder Nationalstaat, zumindest aber die Europäische Union, ist gut beraten, bei bestimmten Materialfragen und Produktionsbereichen autark zu sein", fügte Haseloff mit Blick auf die Abhängigkeit auch bei Vorprodukten von Impfstoffen hinzu. "Man braucht europäische und nationale Netzwerke, die Finanzierungsentscheidungen auch in kritischen Phasen regeln können. Das regelt nicht der Markt alleine."