Haseloff - Müssen für Schnelltestentscheidung nicht auf 3. März warten

Berlin (Reuters) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert eine möglichst schnelle Zulassung weiterer Corona-Schnelltests und der Selbsttests.

"Wir brauchen so schnell wie möglich die Schnelltests", sagte Haseloff am Mittwoch im Reuters-TV-Interview. Dafür brauche man nicht auf eine Entscheidung beim nächsten Bund-Länder-Chefgespräch am 3. März zu warten, fügte er hinzu. Wesentliche Schritte einer Öffnungsstrategie müssten an breite Testungen gebunden werden wie etwa die Öffnung der Schulen. Er könne die Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "nicht nachvollziehen", dass der Bund sein Angebot kostenloser Schnelltests für alle ab dem 1. März wegen Nachfragen aus den Ländern zurückgestellt habe, sagte Haseloff. Entscheidend sei die schnelle Genehmigung weiterer Tests.

Die schnelle Verfügbarkeit der Tests werde darüber entscheiden, ob es überhaupt noch ein richtiges Schulhalbjahr und bestimmte Sportveranstaltungen geben könne. Eine durchgängige Schnelltestprüfung schaffe mehr Möglichkeiten zur Lockerung.