Hat der Spaß nun ein Ende? Blutbad bei den Tech-Werten geht weiter – „Keine große Überraschung“ laut Hedgefonds-Manager Bill Ackman

Gut eine Stunde vor Handelsbeginn in den USA erhöht sich der Druck auf die Märkte noch mehr. Während sich die US-Indizes vorbörslich deutlich im Minus befinden, darunter allen voran der Nasdaq mit einem Minus von über 3 Prozent, ist auch der Dax wieder weit unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht und notiert derzeit mit minus 1,5 Prozent bei noch knapp 12.900 Punkten.

Der herbe Rücksetzer wird angeführt von den Tech-Werten, die in den vergangenen Wochen einen einzigartigen Lauf hatten. Microsoft kommt mit einem Minus von 3,5 Prozent noch am besten weg, gefolgt von Facebook mit minus 3,8 Prozent, dann Amazon mit minus 4,2 Prozent. Apple steht mit einem Minus von 5,8 Prozent deutlich unter Druck, jedoch sieht es heute am schlimmsten für Überflieger Tesla mit einem Minus von derzeit über 15 Prozent aus.

Hat der Spaß nun ein Ende?

An den Märkten macht sich bereits seit dem Beginn des Selloffs Ende der letzten Woche die Frage breit, ob nun das Ende des Bullenlaufs gekommen ist, der seit dem Corona-Tief und der kompletten Öffnung der Geldschleusen der Notenbanken gestartet war.

Ende letzter Woche wurde diese Frage auch Bill Ackman, einem bekannten Hedgefonds-Manager und US-amerikanischen Milliardär gestellt, der im März zu neuem Ruhm gelangt ist, da er kurz vor dem Crash mit einer Absicherung des in seinem Hedgefonds Pershing Square Capital verwalteten Kapitals von 27 Millionen US-Dollar einen Volltreffer gelandet hat. Selbst diese – in den Dimensionen milliardenschwerer Hedgefonds – bescheidene Absicherung hat gereicht, um am Ende eine Summe von 2,6 Milliarden Dollar einzufahren.

Bezogen auf die Frage, ob der jüngste Selloff nun „den Anfang vom Ende“ einläutet, denkt er, dass es vorerst nicht dazu kommen wird, die Unsicherheit jedoch weiter steigt. „Es ist sicherlich nicht der Anfang vom Ende, aber ich würde sagen, wir stoßen auf eine der ungewisseren Perioden in der amerikanischen Geschichte. Märkte mögen keine Unsicherheit“, äußerte er sich gegenüber Bloomberg TV. Gründe dafür sieht er vor allem im Handelsstreit und der anstehenden US-PRäsidentschaftswahl.

Vor allem Tech-Aktien mit ihren „außergewöhnlichen“ Bewertungen könnten anfällig sein, so der Manager. Apple und Tesla, die derzeit am meisten bluten müssen, haben zu den stärksten Profiteuren der Erholung gezählt. Aufgrund der „bemerkenswert starken“ Performance sei es also laut Ackman keine große Überraschung, dass diese Werte die Korrektur in Sachen Verluste nun anführen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Itzchaz / Shutterstock.com

