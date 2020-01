Hauck & Aufhäuser belässt 1&1 Drillisch auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach einem schwachen Jahr 2019 sollten die Dingen sich in diesem Jahr besser entwickeln, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bereits im ersten Quartal sollte es positive Nachrichten des Mobilfunkanbieters geben. Mit den Jahreszahlen Ende März dürften genauere Angaben zur Strategie erfolgen./mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / / MEZ

