Hauck & Aufhäuser belässt AMS auf 'Buy' - Ziel 31,50 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat AMS mit Blick auf die neuen Jahresziele von Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,50 Franken belassen. Der Lichtkonzern, an dem der österreichische und in der Schweiz notierte Sensorspezialist AMS die Mehrheit hält, erwarte nun auf seinen wichtigsten Märkten eine stärkere Erholung als bisher, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine frühere Prognose hatte Osram im März wegen der Corona-Pandemie zurückgezogen. Dank der guten Kostendisziplin bei Osram und der starken Geschäfte von AMS sollte die Verschuldung des Gesamtkonzerns schnell sinken, so der Experte weiter./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 11:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / 11:46 / MESZ

